Jun 24, 2025 1:30 PMClock
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جعجع بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا: التواصل لم يتوقف مع الرئيس عون قبل وبعد انتخابه ولقد بحثنا في الأوضاع الأخيرة وأجرينا تقويماً خصوصاً للقرارات المطلوبة داخلياً بعد ما حدث وكان التوافق 100 في المئة

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