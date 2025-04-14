Apr 14, 2025 6:36 PMClock
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جعجع: بعد قطع مسافة الألف ميل لن نسمح للفرصة بأن تضيع في الميل الأخير وقيامة لبنان ستطلق تاريخ جديد للبنانيين عابق بالتاريخ وكله أمل بمستقبل زاهرنفتخر به أمام الأجيال القادمة

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