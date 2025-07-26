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جعجع: برحيل زياد الرحباني خسر لبنان فنانًا مبدعًا. كنّا نتمنّى لو استطاع إعطاء طاقته الاستثنائية كلها للفن فقط في لبنان

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