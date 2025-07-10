Jul 10, 2025 9:20 PMClock
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جعجع: الموفد الأميركي توم برّاك قال في مجالسه المغلقة ما قاله علنًا إن هذا البلد هو بلدنا وموضوع السلاح شأننا وأضاف أنه إذا لم نتحرك فإن الولايات المتحدة ستنسحب ولن تتدخل بعد الآن،وستترك لبنان لمصيره

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