Jul 10, 2025 10:27 PMClock
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جعجع: الرئيسان عون وسلام ورثا دولة شبه غائبة وهناك مجموعة إصلاحات لا تُعدّ ولا تُحصى فالورشة كبيرة وشاملة والوضع عمومًا يختلف عمّا كان عليه في السابق

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