Jul 10, 2025 9:38 PMClock
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جعجع: التيار الوطني الحر يُدَرِّس كيفية خداع الناس وتزوير الوقائع "يخرب بيتهم ما أكذبهم" هم أسياد الكذب وأبرع من مارس الخداع في الحياة السياسية

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