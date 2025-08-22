المركزية - التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وفداً من المجلس التنفيذي لـ "الرابطة المارونيّة"، ضم رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو، نائب الرئيس المهندس نسيب نصر، الأمين العام المحامي بول يوسف كنعان، أمينة الصندوق المهندسة جهينة منيّر هيكل، والأعضاء: الدكتور طانيوس نجيم، الدكتور إيلي مخايل، المحامية نتالي الخوري، المحامي إيلي آصاف، المحامي يوسف عمار، العميد المتقاعد منير عقيقي، المهندس أنطوان عماطوري، الدكتور ميغال عبود، الدكتور رامي الشدياق، المحامي لحود لحود، السيدة باتريسيا الحواط العم، المحامي رامز ضاهر، وذلك في حضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحيّة في "القوّات" أنطوان مراد.

بحث المجتمعون، بحسب بيان، في "الدور الأساسي المطلوب من الرابطة كقوة دفع مهمة تطرح المبادرات وتتخطى التقليد، لما فيه مصلحة المسيحيين ومصلحة لبنان كوطن للحرية والتنوع، وتناول مجموعة من الطروح للمساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والصحية والتربوية، بما يعزز بقاء الموارنة والمسيحيين في أرضهم ووطنهم".