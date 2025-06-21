التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب مجلس بلدية "كفرعميه" برئاسة فضول أبي موسى، المختار إدمون أبي شقرا، رئيس مركز القوات في البلدة روجيه زخور، رئيس مكتب الزراعة في الحزب إيلي زخور، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب نزيه متى ومنسّق منطقة "عاليه" طوني بدر.

كما استقبل في معراب مجلس بلدية "حومال" برئاسة ناجي جرجي أبو انطون، نائب الرئيس زياد إميل مرعب، المختار جوزف سبع الفغالي، رئيس مركز القوات في البلدة جوزف القبرصي، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، منسّق منطقة عاليه طوني بدر وأمينة سر المنسقية غاييل القبرصي، في اطار لقاءاته المجالس البلدية الجديدة.

وإستقبل مجلس بلدية “دقون” برئاسة يوسف شعيا ونائبه جهاد شلهوب، المختار طوني شعيا، رئيس مركز القوات في البلدة شاكر الحايك، في حضور النائب نزيه متى ومنسّق “عاليه” طوني بدر.​