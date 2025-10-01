المركزية - يواصل رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، في المقرّ العام للحزب في معراب، حيث التقى مجلس بلدية نبحا برئاسة مروان كيروز للسنوات الثلاث الأولى وسمير الحدشيتي للسنوات الثلاث الأخيرة، ونائب الرئيس ملحم الحدشيتي، يرافقه المختار إيلي كيروز، في حضور منسّق “القوات” في منطقة البقاع الشمالي إلياس بو رفول، رئيس مكتب شؤون البلديات في المنسقيّة شحادة شواح، ورئيس مركز الحزب في البلدة إيلي ضناوي. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.