أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "بلدة كور هي رمز الوفاء للشهداء".

وقال خلال زيارته بلدة كور - البترون يوم أمس السبت لتهنئة رئيس بلديتها روجيه يزبك بانتخابه رئيسا لاتحاد بلديات منطقة البترون: "إننا فخورون كثيرًا بنائب المنطقة غياث يزبك، الذي هو نائب من الشعب، فصحيحٌ أنّ المواقع التي تبوّأها تغيّرت، ورغم أنه بات لسيارته "نمرة زرقا"، إلّا أنه بقي من الناس وللناس، ونحن نفتخر بأن يكون نائبنا البتروني من أصغر ضيعة في البترون".

وقد شارك في الاحتفال إلى جانب جعجع عقيلته النائب ستريدا جعجع، وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك وعقيلته، والنائب السابق فادي سعد، والنائب السابق أنطوان زهرا، والنائب السابق سامر سعادة، والمحامي مجد حرب، وقائمقام البترون روجيه طوبيا، والأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل، والأمين المساعد للشؤون الإدارية رفيق شاهين، والأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، والأمين المساعد للشؤون الانتخابية جاد دميان، ورئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى شربل أبي عقل، ورئيس مصلحة رجال الأعمال الياس كرم، ، ورئيس جهاز الانتخابات في القوات نديم يزبك، منسق "القوات" في المنطقة بول حرب، ورئيس مركز كور فريدي سابا، وبحضور عدد كبير من رؤساء بلديات المنطقة والمخاتير، ورئيس رابطة مخاتير المنطقة جاك يعقوب، ورؤساء المراكز في "القوات".

أضاف: "أتوجّه بتحيّة كبيرة الى منسق المنطقة، ومنسقية القوات اللبنانية ككل، والى رؤساء المراكز، وكل من ساعد في إنجاح المعركة الانتخابية، ولجميع رؤساء البلديات الذين لولاهم لما تحقق هذا الانتصار الانتخابي".

وقال مازحًا: "صحيح أن نائبنا من أصغر قرية في منطقة البترون، إلّا أن منسق القوات بول حرب من أكبر قرية في هذه المنطقة، أي تنورين، وهذا ما يترجم التنوّع الموجود في القوات اللبنانية".

وتابع: "إن أول منطقة بدأ فيها العمل الحزبي والانتظام الحزبي الفعلي للقوات على مرّ السنين كانت منطقة البترون، وثمّة أجيال وأجيال كثيرة أسّست لهذه المرحلة، وها قد وصلنا إلى ما نحن عليه، وأوّل نائب حزبي في المنطقة كان المرحوم الدكتور جورج سعادة، وجراء كل تضحياته وعمله تمّ تأسيس جيل كتائبي، ثم قواتي في المنطقة، فبات المنطق الحزبي معه غالبًا".

وشدّد على أن "التحيّة الأكبر هي لمنطقة شكا التي دافعت عن المنطقة حتى اللحظة الأخيرة، كي تصمد المنطقة كلها، وتحية أخرى لروح رفيقنا سليمان فارس سركيس، الذي استُشهد بيد الغدر، والذي لن نسكت عن قضيته قبل إحقاق الحق والعدالة، وتحية لشباب كفرعبيدا، هؤلاء الشباب الذين كانوا بمثابة رأس حربة في الهجوم المضاد لاسترجاع شكا، كما كانوا في الكثير من الجبهات خلال الحرب المشؤومة. وأوجّه تحية كبيرة للمناطق التي بقيت حرّة في البترون، وأنا شخصيًا كان لي الشرف والاعتزاز أن أتواجد فيها لمدة أربع سنوات متواصلة".

واستطرد: "التحية من حدتون، راشَا، إلى دير بلا وشناطه، من نيحا وكفور العربي إلى تنورين وبشعلة ودوما وكفرحلدا والبساتين، ودوما ومار ماما ومحمرش وآسيا إلى حلتا".

واستكمل قائلًا: "في حلتا ثمة شهيد واكبته أنا على المستوى الشخصي، مسعود الحويك، فتحية لروح هذا الشهيد البطل".

وشدّد على أنه "لا يمكننا أن ننسى طوال فترة النضال الشهيد رياض أبي خطار، الذي لم يُستشهد خلال الحرب، إنما خلال مرحلة السلم، في 23 كانون من العام 2007، عندما كان محور الممانعة يحاول أن ينفذ انقلابا كاملا، لكننا تصدّينا له في كل المنطقة، وفي البترون تحديدًا. ذهبوا هم، لكن رياض بقيَ".

وقال: "تحية للصديق المحامي مجد حرب، الذي قفز فوق تقاليد معينة، ليأخذ خطًا نرى أنفسنا معه فيه، ونتشارك معه هذا الخط من دون أي عُقد أو حساسية تجاه حزب أو غير حزب".

وتابع: "إذا كنا متواجدين اليوم هنا، فذلك بسبب استشهاد رفاقنا من أجل لبنان، البعض يعتقد أن الاحتفال اليوم هو لاتحاد بلديات البترون، ولكن، بكل صراحة، هذا الموضوع على الهامش، فرئاسة اتحاد بلديات المنطقة بمثابة مسؤولية إضافية كبيرة وقعت على عاتقنا، وهي مسؤولية جديدة".

وختم: "المعركة اليوم لم تكن معركة اتحاد بلديات، وبيت القصيد أن تعود البترون قلعة الجبهة اللبنانية السيادية، قلعة الاستقلال، وقلعة كل شاب وصبية يريدون أن يشهدوا للمستقبل، فتاريخ منطقة البترون الحديث بدأ بكمين لجيش الأسد على جسر كور، وانتهى بكمين في سرايا البترون لأزلام الأسد، فقد أخرجهم من هنا وأعاد البترون قلعة للجبهة السيادية وللقوات اللبنانية، وكل انتصار وأنتم بألف خير".

وشكر رئيس اتحاد بلديات البترون الجديد روجيه يزبك من جهته "الحكيم" على حضوره، وإلى جانبه النائب ستريدا جعجع، قائلًا: "محظوظ جدًّا بتواجدكم جميكم اليوم في دارتكم، وأنا أحبّكم من كل قلبي. منوّرين ضيعتنا، وهذا شرف كبير لي".

وتابع: "نحن في الحرب والسلم رجال، وسنبقى أوفياء ومستعدّين لنكون شهداء فداءً للبنان. يا حكيم، أهلًا بك مع النائب ستريدا في أرض الشهداء والأوفياء، ودمعتك اليوم غالية جدًّا على قلبنا".

أضاف يزبك: "لم أصل إلى ما وصلت إليه لولا أصواتكم ودعمكم كلكم، وها أنا اليوم أعاهدكم أن أبقى مقاومًا كما عرفتموني، وستكون مقاومتي مترجمة بالعمل البلديّ الشفاف، والنشاط الدائم بإذن الله".

