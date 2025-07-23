المركزية - استقبل رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب وفدًا من المجلس البلدي المنتخب لبلدة “ضهر المغارة” في قضاء الشوف، ضمّ إيلي داغر رئيسًا لمدة سنتين من ولاية المجلس وطانيوس داغر رئيسا للسنوات الأربع الأخيرة، نائب الرئيس جوزف عيد، نائب رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي طلعت داغر، المختار عبدو داغر ورئيس مركز القوات في البلدة زياد داغر، في حضور منسّق منطقة الشوف جوزف تابت.

كما استقبل جعجع في معراب المجلس البلدي لجديد لبلدة “فاريا” في كسروان برئاسة رشيد يوسف خليل، والمخاتير الياس بطيش، جريس سلامه، ملحم عقيقي، ورئيسة مركز القوات في البلدة ريما عبدالله، في حضور عضو الهيئة العامة بيار بعيني ومنسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني.

والتقى أيضا وفدًا من بلدية “البوار” في كسروان-الفتوح ضمّ الرئيس طانيوس العتيّق ونائبه جوزف ضرغام، المختارين جوزف بواري وجان أبي رعد، رئيس مركز القوات في البلدة برنار بواري ونائبه إيلي عبد الساتر، في حضور منسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني.

والتقى وفدًا من المجلس الجديد لبلدية “عشقوت” في كسروان، وضمّ الرئيس أنطوان الشدياق ونائبه سامي أبي رزق، المخاتير بيار حنا ابي رزق، جورج مسعد وشربل فهد، رئيس مركز القوات في البلدة أديب فهد ومسؤول مكتب الانتخابات في كسروان ميشال خويري، في حضور منسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني.