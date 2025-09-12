استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، وفدا من مصلحة المهن القانونيّة في الحزب برئاسة ألبير يمّين، في حضور: عضو الهيئة التنفيذيّة ومجلس نقابة المحامين في بيروت مايا الزغريني، عضو الهيئة التنفيذيّة بشير مطر، الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس هيئة الادعاء في الحزب أندره السرنوك، مستشار رئيس الحزب للشؤون القانونية والإدارية فادي ظريفة، أمين سر تكتل الجمهورية القوية سعيد مالك، منسّق بيروت إيلي شربشي، منسّق المتن ميشال الجمال، منسّق النبطية شربل نصّار، المرشّح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت إيلي الحشّاش، رئيسة جهاز الشؤون القانونية في الحزب إليان فخري، رئيس جهاز التنشئة السياسيّة شربل عيد، رئيس مصلحة النقابات طوني نون، رئيس الغرفة الأولى في مجلس الشرف في الحزب فادي مسلم، رئيس الغرفة الثانية في مجلس الشرف جورج فيعاني، رئيس اللجنة القانونية في تكتل "الجمهورية القوية" روبير توما، منسّق المهن الحرّة في الشمال جوزيف شحادة، وأعضاء المجلس المركزي: جان الشامي، جان الشدياق، طوني القاصوف.

وقد شكّل اللقاء مناسبة للتباحث في مختلف الشؤون السياسيّة العامة في البلاد، إلى جانب القضايا النقابيّة، ولا سيما ما يتعلّق بانتخابات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.