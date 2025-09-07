آخر الأخبار
جعجع: إلى شابّات وشبّان لبنان 35 عامًا أضاعوها عليكم وقد حان الوقت لتعويضها العديد منكم تركوا الوطن في العقود الأخيرة لأسباب اقتصاديّة، لكنّ البعض الآخر تركوه لأنّه لم يعد يشبه لبنان الذي عرفه أهلهم أو سمعوا هم عنه: فهو لم يعد لبنان التّاريخ فبدل وطن النّور والعلم والثقافة والحضارة والتّقدّم والازدهار تحوّل لبنان أرضًا ظلاميّة تسودها شريعة الغاب والفساد وثقافة الموت والسّلاح والاغتيالات أرضًا تقلّصت فيها مساحة الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان إلى أضيق رقعة عرفها لبنان في تاريخه الحديث
