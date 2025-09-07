Sep 7, 2025 7:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جعجع: إذا كنتم تهربون من حرب مع إسرائيل إلى حرب في الداخل فأنتم ترتكبون خطأ وخطيئة وخيمة العواقب لا تغتفر.. لا لحرب أهلية ولا أحد يريدها واذا اردتموها من طرف واحد فجميع اللبنانيين مع الدولة والشرعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o