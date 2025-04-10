Apr 10, 2025 10:33 PMClock
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جعجع: أفكر في زيارة سوريا لكن ليس في الوقت الراهن إذ إن الإدارة السورية الجديدة ما زالت في طور التشكّل

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