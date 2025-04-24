المركزية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أن "سلاح المقاومة هو الذي حرر الأرض ودحر العدو، وأنه منذ العام 1982 وحتى يومنا هذا هو بالمرصاد"، مشددا على أن "لا لغة مع هذا العدو إلا لغة المقاومة والسلاح".

ورأى جشي، خلال الاحتفال التكريمي الذي أحياه "حزب الله" الاحتفال للشهيدين محمد أحمد رضا "أبو زهراء" وخليل علي قاسم "أمير"، في ذكرى أربعين الشهيد محمد عماد سرور "خميني" من بلدة عيتا الشعب في النادي الحسيني لبلدة البازورية، أن "من ينظر في الصالونات لتسليم السلاح، فليطرح الخيار الأنسب والأفضل لمواجهة العدو وكبح أطماعه في أرضا ومياهنا"، مشيرا إلى أنه "عندما يقال أن جيشنا الوطني هو المعني بحماية البلد ومنع العدو من الاعتداء علينا وردعه، فنحن موافقون ولكن علينا العمل على تسليح الجيش بكل الإمكانات اللازمة ليستطيع القيام بالمهام المطلوبة وعندئذ يطرح موضوع السلاح".

واكد أن "من حق اللبنانيين جميعا وأهالي الجنوب خصوصا أن يعيشوا بأمان بعيدا عن التهديدات والاعتداءات اليومية عليهم من قبل العدو الصهيوني، أما ما قيل بأن "برستيج" الجيش والعلاقات الدولية كاف لتحرير الأرض فهذا غير واقعي وعلى مدى العقود الماضية لم تتحرر أرضنا إلا بفعل المقاومة".