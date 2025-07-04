المركزية - ألقى عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي كلمة خلال مجلس عاشورائي في بلدتي السكسكية، بحضور شعبي واسع ومشاركة فاعلة من أبناء المنطقة، حيث عرض الواقع السياسي والأمني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، مستندًا إلى نهج الإمام الحسين في الكرامة والرفض.

وأكد جشي أن "الكيان الصهيوني لم يكن ليتشكل لولا وعد بلفور والدور البريطاني التاريخي، لكن اليوم تغيّر المشهد، فأصبحت أميركا هي التي تُدير المشروع الصهيوني بالكامل، وتدعمه دون قيد أو شرط"، وأضاف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح علنًا بأنه أنقذ إسرائيل في أحد الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه هي طبيعة الإدارة الأميركية التي تمارس البلطجة والتغوّل على شعوب المنطقة".

وشدد على أن العدو الإسرائيلي بات منفلتًا من كل المبادئ والقيم والقوانين الدولية، متسائلًا: "أين هو المجتمع الدولي؟ لدينا أكثر من 6 مليار إنسان على هذا الكوكب، فهل اتخذت أي جهة دولية خطوة عملية حقيقية لمواجهة ما يحصل في غزة ولبنان؟ الجواب: لا، فقط إدانات وبيانات خجولة، وأحيانًا صمت مطبق، وهذا يؤكد أن الرهان على ما يسمى بالمجتمع الدولي هو رهان على سراب".

ورأى جشي أن" الدولة اللبنانية حين تراهن على العلاقات الدولية والديبلوماسية لتحرير الأرض، دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، فهي تراهن على الوهم"، وقال: "مرّت سبعة أشهر على وقف إطلاق النار، وكل تلك الرهانات لم تحقّق أي تقدم، لذلك، فإن التمسك بالمقاومة هو الخيار الوحيد الذي أثبت فاعليته، وهو خيار وطني وإنساني وأخلاقي لحماية الوطن والدفاع عن الكرامة".

وأضاف: "نحن أبناء الإمام الحسين ، لا نخضع ولا نُرهب، وأمام التهويل الأميركي والتهديدات المتكررة نقول: هذه الأساليب لا تنفع معنا، ولن تُجدي نفعًا، ولن تُغيّر في مواقفنا شيئًا".

واستشهد جشي بالتجربة التاريخية في لبنان قائلاً: "ليتذكّر الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982 دام 18 سنة، لكنه خرج في النهاية من دون قيد أو شرط، من دون أن ينجح في فرض شروطه أو تحقيق أهدافه".

وختم كلمته بالتأكيد أن "المقاومة تنتصر دائمًا لأنها قضية حق، ولأننا أصحاب الأرض، ولسنا غزاة ولا معتدين. نحن ندافع عن وطننا، عن كرامتنا، عن قيمنا ومبادئنا، وهذا هو جوهر نهج الإمام الحسين الذي نستلهم منه الثبات والصبر والعنفوان".