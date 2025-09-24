المركزية - أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي خلال الحفل التكريمي للشهيد عمار هايل قصيباني في بلدة جديدة أنصار ، بحضور شخصيات وفاعليات وأهالي هونين والقرى المجاورة أنّ "المسؤولين في لبنان مدعوون لتحمّل مسؤولياتهم والتعاطي بجدّية مع الخطر الإسرائيلي وعدم السماح للعدو أن ينجح في تحويل المشكلة إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم".

وشددعلى أنّ "المشكلة الأساس ليست بين اللبنانيين بل مع وجود الكيان الصهيوني واحتلاله وعدوانيته"، لافتاً إلى أنّ "المقاومة لم تكن يوماً مشكلة إنما وُلدت كردة فعل طبيعية على الاحتلال"، وأوضح أنّ ما يسعى إليه الإسرائيلي ومعه الوسيط الأميركي والمفوض السامي هو" تجريد المقاومة من سلاحها"، معتبراً أنّ" أي استهداف للمقاومة يعني عملياً استهداف كل لبنان لأنّ المشروع الإسرائيلي يقوم على تحويل وطننا إلى جزء من مخطط "إسرائيل الكبرى".

وأشار إلى أنّ "العدو يواصل سياساته العدوانية والمخادعة وهو لا يعترف لا بحدود ولا بخطوط حمر"، مذكّراً بخريطة نتنياهو التي" تشمل كامل مساحة لبنان ضمن ما يسميه "إسرائيل الكبرى".

أضاف: "لو قُدّر للبنان أن يتخلى عن مقاومته وفي ظل عجز الجيش عن مواجهة الاحتلال فإنّ بلدنا سيصبح لقمة سائغة أمام العدو وفرصة لتحقيق أطماعه".

ودعا جشي إلى أن "يكون الردّ الوطني على ما جرى في بنت جبيل من خلال توحيد الموقف الداخلي وبناء استراتيجية دفاعية وطنية يشارك فيها الجميع: الدولة، الشعب والمقاومة، بهدف ردع العدوان وحماية لبنان". وقال: "بدل الاستعجال لاتخاذ قرارات تخدم العدو فلنتعاون جميعاً في بلورة رؤية وطنية لحماية بلدنا، كما دعا إليها رئيس الحكومة عبر استراتيجية الأمن الوطني".

وختم بالتأكيد أنّ الدولة اليوم مدعوة لتحمل مسؤولياتها كاملة وأن تثبت بالعمل لا بالقول إنها قادرة على حماية اللبنانيين وأرزاقهم، وأضاف: "عندما تطالب الدولة الشعب بالتخلي عن سلاح المقاومة عليها أولاً أن تؤمّن الحماية لشعبها لأنّ العدو يستهدف كل اللبنانيين بلا استثناء والمطلوب أن نكون جميعاً صفاً واحداً بوجه هذا العدوان".