Apr 26, 2025 12:22 PMClock
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جزين تقرع أجراس كنائسها تزامنا مع مراسم دفن البابا فرنسيس

 قرعت جزين ومنطقتها أجراس كنائسها، تزامنا مع مراسم دفن البابا فرنسيس .

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