أقدم المدعو "ع.ر"، سوري الجنسية، على استدراج امرأة تُدعى "م.ب.ح" من مواليد 1960 إلى شقته الواقعة في الطابق الثالث من مبنى يملكه المواطن "ش.أ" في بلدة ساقية المسك – بكفيا، قضاء المتن.

ووفق المعطيات الأولية، قام الجاني بخنق الضحية وضربها بآلة حادة على رأسها، ما أدى إلى وفاتها، ثم كبّلها وترك جثتها داخل الشقة. وتبيّن لاحقًا أن الجريمة مضى عليها يومان، لكن الجثة لم تُكتشف إلا اليوم.

وخلال تنفيذ الجريمة، فرّ الجاني إلى جهة مجهولة ولا يزال متواريًا عن الأنظار حتى اللحظة، في وقت تعمل الأجهزة الأمنية على تعقبه تمهيدًا لتوقيفه.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية التي باشرت التحقيقات، كما تواجدت عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ميدانيًا ونُقلت الجثة بعد معاينتها من قبل الطبيب الشرعي.

وتستمر التحقيقات لتحديد خلفيات الجريمة ودوافعها في انتظار توقيف الفاعل وكشف التفاصيل الكاملة.