Apr 21, 2025 4:35 PMClock
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جريصاتي ناعيا البابا فرنسيس: بابا الفقراء والمقهورين في الارض يشفع لهم في السماء

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