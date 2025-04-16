Apr 16, 2025 7:51 AMClock
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جريح نتيجة تصادم بين دراجة نارية وسيارة على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة وحركة المرور طبيعية في المحلة

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