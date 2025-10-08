Oct 8, 2025 4:49 PMClock
أبرز الأحداث
جريح نتيجة تصادم بين جيب ودراجة نارية على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

