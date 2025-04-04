آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Apr 4, 2025 3:11 PM
أبرز الأحداث
جرحى في قصف جوي إسرائيلي على خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
إخترنا لك
الداخلية السورية: إطلاق سراح موقوفين لم يثبت تورطهم في أحداث منطقتي...
2025-05-02 17:21:06
أبرز الأحداث
النجمة يفوز بصعوبة على الحكمة 1-0 في ختام المرحلة الرابعة فينال ٦ ب...
2025-05-02 17:15:41
أبرز الأحداث
رويترز: ترامب سيخفض الإنفاق غير الدفاعي 23% بموازنة 2026
2025-05-02 17:15:18
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
شقير ناعيا عدنان القصار : شكل علامة فارقة في عالم الاقتصاد
الداخلية السورية: إطلاق سراح موقوفين لم يثبت تورطهم في أحداث منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا
منح أذونات دخول استثنائية لشهر واحد لأهالي جرمانا وصحنايا
النجمة يفوز بصعوبة على الحكمة 1-0 في ختام المرحلة الرابعة فينال ٦ بطولة لبنان لكرة القدم
رويترز: ترامب سيخفض الإنفاق غير الدفاعي 23% بموازنة 2026
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
"LAU" تجدد التزامها مع SAID في مسيرة التوعية ضد سرطان القولون والأمعاء
بيان ل"التربية" بشأن جداول المستحقات.. ماذا فيه؟
المجلس العسكري في السويداء: سنتصدى لأي اعتداءات مستقبلية
وزير الطاقة التركي: ربط الغاز الطبيعي مع سوريا سيتم خلال أسابيع قليلة
البيت الأبيض: ترامب ينعش الاقتصاد الأميركي مع نمو القوى العاملة وتوفير فرص العمل
اتفاق على التعاون بين الزين وجمعية الصناعيين للإستجابة للمتطلبات البيئية
دوليات
الفاو: ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية
صحة
"LAU" تجدد التزامها مع SAID في مسيرة التوعية ضد سرطان القولون والأمعاء
وزير الصحة عرض مع نقيب الصيادلة شؤون القطاع
بعد وفاة طفلتهم في الحضانة.. العائلة تكشف ما حصل و"الصحة" تتحرك
أنماط الحياة الحديثة ترفع خطر آلام الظهر والرقبة بنسبة 88%
وزير الصحة: ماضون قدمًا في تطبيق خطة مواجهة السرطان
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
العميد أحمد الحجار وزير الداخلية الجديد في حكومة العهد وهذه نبذة عن سيرته الذاتية
برنامج تشييع نصرالله وصفي الدين.. مسار محدد وشاشات عرض!
هل مستقبل الأسد في خطر؟
فصائل المعارضة السورية... ما هي وماذا نعرف عنها؟
هذه حقيقة اجواء زيارة وفيق صفا لقائد الجيش
آخر الأخبار
5:23 PM
شقير ناعيا عدنان القصار : شكل علامة فارقة في عالم الاقتصاد
5:21 PM
الداخلية السورية: إطلاق سراح موقوفين لم يثبت تورطهم في أحداث منطقتي صحنايا وأشرفية صحنايا
5:20 PM
منح أذونات دخول استثنائية لشهر واحد لأهالي جرمانا وصحنايا
5:15 PM
النجمة يفوز بصعوبة على الحكمة 1-0 في ختام المرحلة الرابعة فينال ٦ بطولة لبنان لكرة القدم
5:15 PM
رويترز: ترامب سيخفض الإنفاق غير الدفاعي 23% بموازنة 2026
5:12 PM
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
5:11 PM
"LAU" تجدد التزامها مع SAID في مسيرة التوعية ضد سرطان القولون والأمعاء
5:08 PM
بيان ل"التربية" بشأن جداول المستحقات.. ماذا فيه؟
5:01 PM
المجلس العسكري في السويداء: سنتصدى لأي اعتداءات مستقبلية
4:56 PM
وزير الطاقة التركي: ربط الغاز الطبيعي مع سوريا سيتم خلال أسابيع قليلة
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
4:37 PM
جنبلاط إلى دمشق للقاء الشرع
أخبار محلية
4:13 PM
اجتماع عاجل في دار الطائفة الدرزية لبحث أح...
أخبار محلية
3:38 PM
جلسة لمجلس الوزراء في السراي
عدل وأمن
2:23 PM
تدابير أمنيّة استثنائيّة خلال الانتخابات ا...
أخبار محلية
1:40 PM
كنعان يضع بري في أجواء لقاءاته في واشنطن.....
عدل وأمن
1:30 PM
مسيّرة تستهدف غرفتين جاهزتين في حولا.. وإص...
أخبار محلية
11:23 AM
"الأعلى للدفاع" يحذّر "حماس" من استخدام لب...
خاص
11:34 AM
دعم اقتصادي عربي واوروبي لسوريا.. هذه اسبابه!
خاص
11:25 AM
قرار رفع الحظر عن السياح.. النية موجودة لك...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o