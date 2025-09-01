Sep 1, 2025 6:16 PMClock
أبرز الأحداث
جرحى في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت شرقي مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة

