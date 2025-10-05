Oct 5, 2025 8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جرحى جراء إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل على خيام النازحين شرقي منطقة أصداء شمالي محافظة خانيونس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o