Apr 6, 2025 10:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جرافة للجيش الإسرائيلي قامت بعملية تجريف ورفع سواتر في جنوب بلدة شبعا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o