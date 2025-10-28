المركزية - شدد النائب إلياس جرادي على "أن مشاركة جميع اللبنانيين في الانتخابات هي حق مكتسب وليست منّة من أحد"، قائلًا في حديث الى "صوت كل لبنان": "أنا من الداعمين لمشاركة المغتربين بالاقتراع، وقدّمت اقتراح قانون خارج القيد الطائفي يلحظ مشاركة الاغتراب" .

لفت في الوقت نفسه إلى أن "مشاركة المغتربين تعتريها الكثير من الشوائب، بينها غياب حرية الاقتراع وحرية الترشح، كما أن حرية ممارسة العمل النيابي والانتخابي غير متوافرة".

ورفض "مقاربة الموضوع بطريقة اختزالية"، واصفًا ذلك بـ"الدعسة الناقصة" إذ يجب نقاش قوانين الانتخابات".

وعن احتمال تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب اليوم، قال: "إنّ منطق المقاطعة، الذي كنّا جزءاً منه في وقت معين حين كانت له دواع، عبّرنا عنه ديموقراطيًا ولكن استنتجنا أن هذا المنطق يجب ألا يحصل" .

ودعا إلى"أن يتحوّل المجلس إلى خليّة نحل لعقد حوار وطني يضم جميع القوى الفاعلة لمشاركة الهواجس ووضعها على الطاولة" .