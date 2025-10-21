المركزية - استقبل النائب الدكتور الياس جراده في مكتبه، وفد "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية".

شكر الوفد، بحسب بيان، للنائب جراده "تضامنه مع منسق التجمع المهندس طارق مزرعاني بعد التهديدات الاسرائيلية له وعمله الدؤوب لكي تاخذ هذه القضية، وغيرها من التعدّيات المتكرّرة على المهندسين والمدنيين، مجراها الاحتجاجي قانونياً وديبلوماسياً عبر مجلس النواب والجهات الرسمية.

كما قدم الوفد للنائب جراده "لائحة بالمقترحات والمطالب المتعلّقة بحاجات النازحين والعائدين إنسانياً ومعيشياً، ووعد بمتابعتها بكل الوسائل المتاحة بالتنسيق مع التجمّع".