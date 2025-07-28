Jul 28, 2025 4:03 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

جراده يقدّم اقتراح قانون حول الاحوال الشخصية

 قدم النائب إلياس جراده اقتراح قانون حول الاحوال الشخصية في لبنان.

للاطلاع عليه اضغط على pdf أعلاه.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o