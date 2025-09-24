ودعت مدينة جبيل في مأتم رسمي وشعبي ، رئيس لجنة تجار قضاء جبيل ومؤسس رابطة آل صليبا فوزي صليبا ، وترأس صلاة الجنازة لراحة نفسه في كاتدرائية مار بطرس النائب البطريركي العام المطران انطوان عوكر ممثلا البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي عاونه النائب الابرشي المونسونيور شربل انطون ، الاباتي سيمون عبود ، خادم الرعية الخوري جوزف زيادة ولفيف من الكهنة والاباء، في حضور ﻿النائب زياد الحواط ، منسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر المختار جورج طنوس ممثلا رئيس التيار النائب جبران باسيل ، رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية الشيخ سامي الجميل ، منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية الدكتور ساڤيو بركات ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ، النائب السابق اميل نوفل ، رئيس تجار جبل لبنان نسيب غبريل ، رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي ، رئيس بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق ، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ، رئيس رابطة آل صليبا باتريك صليبا ،رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس عائلة الرحل وفاعليات ومؤمنين.

الرقيم

بعد الانجيل المقدس تلا الاب سيمون صليبا الرقيم البطريركي وجاء فيه: "بالاسى الشديد نودع معكم عزيزكم وعزيزنا المرحوم فوزي ، ونرافقه بالصلاة في عبوره الى البيت الاب في السماء، وقد استحقه بإيمان المسيحي الصامد ، ونشاطه الواسع وابوته المسؤولة . ولكن ما يزيد من ألمنا ، موته المفاجئ على اثر نوبة قلبية حادة ، وهو في كامل عطاءاته .

ولد المرحوم فوزي في بيت كريم وعائلة معروفة . والداه : بطرس صليبا وناهية مخايل صليبا ، من مدينة جبيل التي الهمته في حياته ورؤيته الانسانية والوطنية ، وفي نشاطاته المتعددة . وقد تربى مع اشقائه وشقيقتيه على الايمان المسيحي والاخلاق ، وشدته اليهم احسن روابط الاخوة ،فبعد نهاية دروسه في مدرسة الاخوة المريميين في شانفيل ، انجز تخصصه الجامعي في المركز العالي لاعداد الخبراء في المحاسبة وادارة الاعمال في بيروت . وباشر نشاطه في بداية السبعينات مع بعض الرفاق ، في تأسيس رابطة آل صليبا ، لايمانه بقوة الاتحاد والعمل الجماعي . وانتخب اول رئيس لها ، فالتزم بتحقيق اهدافها من خلال تأمين مصالح العائلة ، ومتابعة شؤونها ، ومد جسور التعاون فيها بين المنتسبين اليها .

بدأ اعماله في حقل التعليم في مدرسة العلوم التقنية والمهنية في بيروت ، حيث تولى تدريس مادة الرياضيات المالية ، ثم اتبعه بمزاولة مهنة تجارة المجوهرات والاحجار الكريمة في بيروت حيث انتسب الى نقابة الصناعة والجوهرجية ، وما زال عضوا فيها.

بعد اندلاع الحرب في لبنان سنة 1975 ، انتقل الى مدينة جبيل ، وتابع فيها تجارة المجوهرات والاحجار الكريمة والهدايا المتنوعة ، والعطور والاواني الشرقية . وانتسب الى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان . واسس مع فريق من التجار " جمعية تجار منطقة جبيل " ، وعين مسؤولا فيها تجاه الحكومة . ثم سعى الى تأسيس " تجمع تجار جبل لبنان : بالتعاون مع رؤساء ناطشين في عدد من جمعيات التجار . وكان يتردد الينا في دار المطرانية بعمشيت ويضعنا في هموم التجار في مدينة جبيل ،ارتبط في سر الزواج المقدس بشريكة حياة هي السيدة اليس حنا سماحه . فعاشا معا حياة زوجية سعيدة ومتعاونه ، باركها بثمرة الابنين والابنة . وتعاونا على تربيتهم احسن تربية مسيحية واخلاقية واجتماعية ، ووفرا لهم العلم الرفيع . وسرا بالابنين يؤسسان عائلتين رضيتين ، كان فيها الاحفاد محط حنانه وحبة .

وكم للموحوم فوزي من نشاطات واطلالات على كل من المستوى الروحي والاجتماعي والوطني . نذكر منها امانة سر السينودس من اجل لبنان ، واغاثة المهجرين ولجان توزيع المساعدات للمحتاجين ، والهيئة العامة لبلاد جبيل ، والرابطة المارونية ، وسواها مما ملأ نهاره بالنشاطات اليومية ، بالاضافة الى اعماله التجارية . فكسب ثقة وتقدير الجميع ، فهو لم يفرق يوما بين مواطن وآخر ، استنادا الى دينه او مذهبه . في كل جميع هذه النشاطات كان مهيئا لمقابلة وجه الله الكريم ، فتتم فيه كلمة القديسة تزيز الطفل يسوع :" انا لا اموت بل ادخل الجياة" .

على هذا الامل ، واكراما لدفنته، واعرابا لكم عن عواطفنا الابوية نوفد اليكم سيادة اخينا المطران انطوان عوكر ، نائبنا البطريركي السامي الاحترام ، ليرأس باسمنا الصلاة لراحة نفسه ، وينقل اليكم تعازينا الحارة ، تغمد الله روحه بوافر رحمته ، وسكب على قلوبكم بلسم العزاء".

وفي ختام الصلاة قصيدة رثاء للشاعر حبيب بو انطون ثم تقبلت العائلة التعازي من الحاضرين ووري جثمان الراحل في مدافن العائلة في كنيسة مار يعقوب.