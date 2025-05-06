استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام في دارته في جونية النائب زياد الحواط وأعضاء المجلس الجديد المنتخب في جييل في لائحة "جبيل أحلى" الفائزة برئاسة الدكتور جوزيف الشامي، بحضور السيد منير افرام ومسؤول القطاع الأول في "مشروع وطن الإنسان - جبيل" المهندس يوسف فاكيه.

هنّأ النائب افرام المجلس المنتخب بالفوز، مؤكّداً أنّ الإنماء أولويّة لنا كلّنا، وتوجّه إلى أعضاء اللائحة الفائزة متمنّياً أن تكون التنمية والإنتاجيّة حجر الزاوية في بنيان نجاح مسيرتهم، وهذا كان الدافع الأساسيّ لدخولنا زميلي زياد وأنا إلى المعترك السياسيّ، ونعدكم أن نبقى داعمين لجهودكم كي تتكلّل بالنجاح .

من جهته كشف النائب الحواط عن معركة يخوضها مع النائب نعمة افرام في المجلس النيابيّ لتطوير قانون البلديات وتعديله وإحقاق اللامركزّية الموسّعة التي هي شريان أساسيّ للإنماء المتوازن والتنافس بين المناطق من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع مراقبة حقيقيّة، لأنّ السلطة المركزيّة عطّلت المحاسبة، وهناك الكثير ممن لديهم مصلحة في تعطيل اللامركزيّة كي تظل الزبائنبّة السياسيّة متحكّمة بالشعب والقرار. ونحن نلتقي مع النائب افرام من أجل بناء مشروع أفضل لمواطنينا.

د.الشامي

من جهّته، ذكّر الدكتور شامي بمسيرة التعاون مع النائب افرام الطويلة التي تعود إلى أيام الوزير الراحل جورج افرام وامتدادها مع "مشروع وطن الإنسان" زمن الكورونا عندما جُهّزت غرفة العناية الفائقة بأجهزة التنفّس، مطالباً باستمرار الدعم من السياسيين في مسألة اللامركزية الإداريّة كي نتمكّن من تثمير جهود الأعضاء والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في المجالات كافة.