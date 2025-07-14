أشارت "جبهة الحرية" في بيان، الى أنه "كثر الكلام مؤخرا، عن اخبار التهويل والتهديد بحق الوطن والكيان اللبناني والتي تطال امننا وحتى الوجود والهوية. لذا لا بد من التذكير بأن لبنان ليس مجرد حدث عابر بل هو راسخ في عمق التاريخ والحضارة منذ الاف السنين ولا يحق لاي قوة خارجية اقليمية او دولية تهديد امنه وسيادته".

وأعلنت أنه "رغم كوننا بلدا ذا طابع سلمي محايد، سوف تبقى القوى الامنية الشرعية العين الساهرة على امن كل المناطق والمدن اللبنانية بكاملها، للبنان الحق بالدفاع عن نفسه ضمن شرعة حقوق الانسان وتحت لواء القانون الدولي. فيا ايها اللبنانيون، لا داعي للخوف والقلق علينا الحفاظ على وحدتنا خلف الدولة وقواها الشرعية المسؤولة الوحيدة عن امننا جميعا على كامل ارض الوطن من دون استثناء".

وطالبت "بدل التلهي بالاخبار والاشاعات ايا كانت مصادرها او اهدافها، بالعمل على الاستفادة من الفرصة المتاحة امامنا اليوم لتطوير نظام سياسي جديد يتناسب مع تركيبتنا اللبنانية الفريدة، لامكانية بناء مجتمع واقتصاد منتج ومستدام للمستقبل".