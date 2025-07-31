Jul 31, 2025 9:38 PMClock
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جبران باسيل لـ"صار الوقت": لدي خوف من عودة السين سين وطلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا

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