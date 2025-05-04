May 4, 2025 10:36 AMClock
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جان أبو جودة رئيس اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر يعترض على وقوف مندوب للقوات اللبنانية على باب مركز الاقتراع في الجديدة

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