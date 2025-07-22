Jul 22, 2025 6:32 AMClock
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جامعة هارفارد تطالب القضاء بإجبار إدارة ترامب على إعادة منح بحثية بقيمة 2.5 مليار دولار

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