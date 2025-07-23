Jul 23, 2025 8:23 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جامعة كولومبيا فرضت عقوبات على 80 طالبا لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o