المركزية - أعلنت جامعة رفيق الحريري (RHU)، في بيان، بكل فخر، عن تصنيفها في المرتبة 36 عالميًا ضمن فئة "دعم الطلاب وتعزيز مشاركتهم" بحسب تصنيف WURI لعام 2025.

يُعدّ تصنيف WURI مؤشراً دولياً مبتكراً يقيس مستوى الابتكار والتأثير المجتمعي في مؤسسات التعليم العالي. وقد شاركت فيه هذا العام أكثر من 1350 جامعة من مختلف أنحاء العالم، عبر 4866 مبادرة تم تقييمها من قِبل 203 رئيس جامعة.

هذا الإنجاز يكرّس الدور الريادي الذي يلعبه طلاب جامعة رفيق الحريري، ويجسّد التزام الجامعة العميق بتوفير بيئة تعليمية محفّزة وداعمة، انطلاقًا من رسالة المؤسس الشهيد رفيق الحريري بأن "العلم للجميع" وأن "الطلاب هم أمل الغد الواعد".

وقد حازت RHU على إشادة خاصة من لجنة تصنيف WURI التي نوّهت بكفاءة إدارة الجامعة وبجهودها المتواصلة نحو التميّز، مؤكدة أن هذا الترتيب هو ثمرة رؤية طموحة وعمل دؤوب يضع الطالب في صلب أولويات الجامعة.