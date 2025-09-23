المركزية - أقامت جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار حفلاً تكريمياً هو الثاني على شرف الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية والاختيارية من عائلة كرم، أبي كرم وابو كرم من مختلف البلدات والقرى، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الجامعة وعدد من أبناء العائلة وأصدقائها.

استُهلّ الحفل بكلمة لرئيس الجامعة مارون اسد كرم الذي توجّه بالتهنئة إلى المكرَّمين، مثنياً على الثقة الشعبية التي أولتهم إياها صناديق الاقتراع، ومؤكداً أنّ هذه المسؤولية هي تكليف لخدمة الناس والمجتمع، داعياً إيّاهم إلى العمل الدؤوب ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية لما فيه خير القرى والمدن.

كما شدّد في كلمته على أنّ نجاح أي عمل بلدي أو اختياري لا يتحقق إلا بروح التعاون والتجرد والالتزام بالشفافية، لافتاً إلى أنّ أبناء آل كرم أينما وجدوا يرفعون اسم العائلة عالياً بعلمهم وخدمتهم العامة وانخراطهم في الشأن العام.

وقد اختُتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير وكوكتيل على شرف المكرَّمين، حيث تبادل الحاضرون التهاني والصور التذكارية وأكدوا على استمرار التواصل والتضامن بين أبناء العائلة في لبنان والانتشار.

والبلدات التي كرّم فيها أعضاء من المجالس البلدية والاختيارية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق لغاية أقصى الغرب هي :

انطلياس والنقاش / البترون / الشويفات / الكفور / القوزح / القليعه / الجليسه /

الحدث سبنيه حارة البطم / الرابيه / الغابات والرويس / الغباطيه / المطلة / المنصف

بحنين – كفرتعلا / بخشتيه / بزعون / بسكنتا / بقاعكفرا / بكاسين / بيت الدين /

تلبيرة / تنورين الفوقا / جزين وعين مجدلين / حامات / حوش تلصفيه /

خربة قانا فار

دورس / دوق / زبوغا / زغرتا / ضهر الصوان / عاراي / عمشيت / عميق

عين الجديدة / غزير وهرهريا القطين / غلبون / فيع / قرطبا / قرنة الحمراء

قرنة شهوان عين عار بيت الككو / قطين وحيداب / كفرشيما / كفرصغاب / كوبا

مزرعة السياد / مشغره / مشمش / منجز / يانوح وهدينة