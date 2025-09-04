أقامت جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار حفلاً تكريمياً على شرف الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية والاختيارية من عائلة كرم من مختلف المحافظات اللبنانية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الجامعة وعدد من أبناء العائلة وأصدقائها.

استُهلّ الحفل بكلمة لرئيس الجامعة المهندس مارون كرم الذي توجّه بالتهنئة إلى المكرَّمين، مثنياً على الثقة الشعبية التي أولتهم إياها صناديق الاقتراع، ومؤكداً أنّ هذه المسؤولية هي تكليف لخدمة الناس والمجتمع، داعياً إيّاهم إلى العمل الدؤوب ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية لما فيه خير القرى والمدن.

كما شدّد في كلمته على أنّ نجاح أي عمل بلدي أو اختياري لا يتحقق إلا بروح التعاون والتجرد والالتزام بالشفافية، لافتاً إلى أنّ أبناء آل كرم أينما وجدوا يرفعون اسم العائلة عالياً بعلمهم وخدمتهم العامة وانخراطهم في الشأن العام.

وقد اختُتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير وكوكتيل على شرف المكرَّمين، حيث تبادل الحاضرون التهاني والصور التذكارية وأكدوا على استمرار التواصل والتضامن بين أبناء العائلة في لبنان والانتشار.