أشارت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات" في بيان، الى أن "الجيش اللبناني، بمهنية عالية وجهد كبير، نجح في تنفيذ مداهمات أمنية نوعية، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أخطر تجار المخدرات، من بينهم المدعو "أبو سلة".

ولفتت الى أن "هذه العملية البطولية تؤكد أن الجيش هو الضامن الأول لأمن اللبنانيين، والسد المنيع بوجه آفة المخدرات التي تهدد المجتمع ومستقبل الأجيال. لكن، ورغم أهمية الإنجاز، لا يمكن تجاهل السؤال الأخطر: لو سمحت الظروف وتم توقيف "أبو سلة" حيا، أما كان من الممكن أن يكشف أسماء النافذين الذين وفروا له الغطاء وتلقوا الرشاوى لتسهيل تحركاته؟ فـ"أبو سلة" لم يكن وحده. خلفه شبكة من المتورطين في قتل شبابنا بأخطر آفة وهي المخدرات، شركاء في الجريمة ولو لبسوا ربطة عنق أو حملوا ألقابا رسمية".

وجددت الجمعية "التحية للجيش اللبناني على شجاعته وحرفيته"، مطالبة "الدولة بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، لأن العدالة لا تكتمل برصاصة بل بكشف الحقائق ومحاسبة الشركاء".