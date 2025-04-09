Apr 9, 2025 1:38 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

جابر: نتفاوض مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية المتضررة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o