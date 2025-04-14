Apr 14, 2025 3:32 PMClock
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جابر: موضوع تنفيذ قانون اصلاح المصارف تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولم يكن هناك أي مانع في إصداره من قبل الحكومة، يجب علينا أن نعطي الوقت الكافي لحاكم مصرف لبنان الجديد لأن سيتم تعيين أيضا نواب له

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