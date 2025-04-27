أكد النائب ناصر جابر أن "لبنان ملتزم بشكل واضح تطبيق القرار ١٧٠١ وهو قام بتطبيق ما يتوجب عليه فيما يواصل العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية، والمطلوب من الدول الراعية للاتفاق دفع الاسرائيليين الى وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة" .

النائب جابر كان يتحدث خلال رعايته حفل افتتاح مركز Nourish With Nour Pilates House على اوتوستراد حبوش - النبطية، وهو المركز الاول في منطقة النبطية بأحدث تقنيات البيلاتس الاميركية، وحضره الى النائب جابر رئيس جمعية تجار النبطية موسى شميساني، رئيس الجمعية التعاونية لتجار النبطية محمد بركات جابر، رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، رئيس اتحاد نوادي الاونيسكو الدكتور مصطفى بدر الدين، ووجوه اجتماعية وصحية ومهتمون.

وبعد قص الشريط التقيليدي لافتتاح المركز، كانت كلمة ترحيب لصاحبة المركز نور عبدالله حرب، ثم ألقى النائب جابر كلمة اثنى فيها على القيمين على هذا المركز "الفريد والاول من نوعه في المنطقة"، مشيدا "بكل انجاز يتحقق يوميا في المنطقة لنثبت للعالم اننا شعب قادر على المواجهة، وقادر ان يحبط مخطط العدو بأن يحول هذه الارض الى دمار".

وتناول جابر الشأن المتصل بإستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، فأكد أن "الرئيس الاستاذ نبيه بري يدعم خيار العائلات في كل القرى والبلدات خلال هذا الاستحقاق الإنمائي" .

واعتبر ان "الامر ليس معركة احجام ونفوذ بقدر ما هو تنافس لخدمة الناس"، مشدداً على الانحياز لخيار الناس .

وشكر جابر رؤساء البلديات والمخاتير الذين قدموا ما استطاعوا من خدمات وانجازات وقضوا ٩ سنوات في خدمة اهلهم وناسهم.

ولفت الى ان "لبنان ملتزم بشكل واضح تطبيق القرار ١٧٠١ وهو قام بتطبيق ما يتوجب عليه، فيما يواصل العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية، والمطلوب من الدول الراعية للاتفاق دفع الاسرائيليين الى وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة" .

واشاد جابر بدور الرئيس بري في السعي للوصول بالجلسة التشريعية الى اقرار سلة القوانين الاصلاحية والمعيشية.

ثم كانت جولة في ارجاء المركز.