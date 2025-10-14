استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفريق عمله، بحضور مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر، ومسؤول الأشغال في الحزب المهندس نديم نمور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وتم خلال اللقاء بحث المشاريع والأشغال المرتبطة بتأهيل وصيانة الطرق والبنى التحتية في منطقة الجبل، حيث يشار إلى أن تنفيذ الأعمال بدأ بالفعل في عدد من البلدات والقرى ضمن خطة متابعة مستمرة.

وأشاد النائب جنبلاط بالجهود التي يبذلها الوزير رسامني في مواكبة ومتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية في المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال.