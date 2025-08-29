Aug 29, 2025 6:09 PMClock
أبرز الأحداث
تيمور جنبلاط: ندعو للتعويض على المتضررين في السويداء وبناء ما تهدّم ونطالب بتحقيق دولي شفاف ومحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم

