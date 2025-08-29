Aug 29, 2025 6:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تيمور جنبلاط: لا يمكن لسوريا الجديدة والموحدة أن تقوم الا على العدالة والمساواة وحكم القانون وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة ومدعوة لحماية السوريين من كل مرتكب او متعصّب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o