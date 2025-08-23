3:17 PMClock
تيار المستقبل يفتتح مؤتمره السنوي في البقاع الغربي: "الشباب يصنعون المستقبل"

افتتح قطاع الشباب في "تيار المستقبل" مؤتمره السنوي الـ 11 تحت عنوان  ” الشباب يصنعون المستقبل” في خربة قنافار في البقاع الغربي, بمشاركة ممثل امين عام تيار المستقبل احمد الحريري ممثلاً بمنسق تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر, وحضور شخصيات وفاعليات سياسية.

وقال هاجر "نلتقي اليوم على وقع الكثير من القيل والقال عن تيار المستقبل وحضوره وموقفه من الانتخابات وخلاف ذلك من اقاويل يفصلها البعض على مقاسه الخاص وعلى هوى مصالحه الخاصة. 
فليقولوا ما يشاؤن لا يعنينا".

واضاف "نحن لا نسمع الا للرئيس الحريري ولا ننفذ في الاستحقاقات الا توجيهاته التي تصلنا عبر قيادة التيار اما بالنسبة للمشاركة في الانتخابات كل شي بوقتو حلو."
 

