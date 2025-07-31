Jul 31, 2025 4:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

تيار المستقبل يثمن دور السعودية وفرنسا في إعلان نيويورك: خطوة مفصلية لإقامة دولة فلسطين ووقف الحرب على غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o