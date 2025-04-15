صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي: "نشر موقع الكلمة أونلاين مقالا يتناول العلاقة بين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية، بخلاف ما هي في الواقع. نلفت نظر بعض الإعلام الذي يفبرك الأخبار عن العلاقة بين أطراف تيار المستقبل ويجتهد في موقفه من الانتخابات البلدية في بيروت والمناطق، أن المستقبل وحدة متماسكة برئاسة الرئيس سعد الحريري، على مستوى القرارات السياسية، وفي كل الاستحقاقات الوطنية، وهو وحده يملك الكلمة الفصل بشأنها، ويعود له اختيار التوقيت المناسب للإعلان عنها، وأي كلام آخر، لا قيمة له".